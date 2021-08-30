دولة تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح شهير لفيروس كورونا

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سجلت نيوزيلندا الاثنين، أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت ذلك وزارة الصحة بعد أن فحصت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها اللقاح، دون أن تفصح عن عمرها، وفق رويترز.
وأفادت الوزارة في بيان بأن اللجنة اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.
كما لفتت إلى أن "هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19"، موضحة أن الحالة أُحيلت للطبيب الشرعي ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.
غير أن اللجنة المستقلة اعتبرت أن التهاب عضلة القلب ربما نجم عن التطعيم، مشيرة أيضاً إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما كان لها تأثير بعد التطعيم.
وأضافت أن "فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بشدة مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب".
يذكر أن نيوزيلندا تكافح تفشياً للسلالة دلتا بعد نحو ستة أشهر من خلوها من كورونا.
وسجلت الاثنين 53 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع مجمل إصاباتها بالفيروس في التفشي الحالي إلى 562.
وفرضت السلطات إغلاقاً في أنحاء البلاد هذا الشهر للتغلب على انتشار السلالة دلتا.