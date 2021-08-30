هذه أكبر الدول أمتلاكاً للإحتياطيات من العملات الأجنبية في العالم و ترتيب دول الخليج

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ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي، بنسبة 1.3% في يونيو الماضي ليصل إلى 664.9 مليار دولار.
وأفادت بيانات مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، أن مجموع الأصول الاحتياطية لدول المنطقة ارتفع في يونيو الماضي من 656.7 مليار دولار في مايو السابق له.
ويأتي ترتيب دول المنطقة من حيث حجم الأصول الأجنبية عالميا في المرتبة الخامسة بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد سامامحافظ "ساما": الإصلاحات ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد السعودي وتنوعه وسجلت حيازة الصين نحو 3.363 تريليون دولار، ثم اليابان 1.373 تريليون دولار، وسويسرا 1.085 تريليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي 1.033 تريليون دولار.
وحلت الهند بالمرتبة السادسة بعد دول الخليج بإجمالي أصول 611 مليار دولار، ثم روسيا بـ592 مليار دولار، وتايوان 549 مليار دولار.
وتشمل الأصول الاحتياطية لأجنبية كل من حيازة الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وعلى صعيد دول المنطقة، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول الأجنبية في يونيو بنسبة 67.1% تعادل 445.9 مليار دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحيازة 16.7% تعادل 110.8 مليار دولار، فيما حازت بقية الدول الأربع الأخرى نسبة 16.2% من الإجمالي. وسجلت أصول الكويت الأجنبية 45.6 مليار دولار ثم قطر 40.9 مليار، ثم عمان 17.5 مليار، وأخيرا البحرين 4.1 مليار دولار