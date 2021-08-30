عاجل..قوات الشرعية تفتك بفلول «الحوثي» بأطراف «مأرب»والمعارك على أشدها

الإثنين 30 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر عسكرية بان قوات الشرعية والمقاومة الشعبية يخوضون في هذة الأثناء معارك عنيفة ضد فلول مليشيات الإرهاب الحوثية في جبهات غربي مأرب.

وأوضحت المصادر لـ«مأرب برس» على ان قوات الشرعية تسطر اروع الملاحم البطولية وتلقن المليشيات الانقلابية دروسا قاسية وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في ذات الجبهة.

وتحاول المليشيات الحوثية المدعومة من ايران تحقيق اي اختراق في جبهات غربي"مأرب" وهو مايعود عليها بالهزائم الثقيلة والخسائر الفادحة نتيجة الضربات العسكرية المتتالية التي تتلقاها بصورة مستمرة من قوات الشرعية ورجال القبائل على امتداد جبهات أطراف محافظة مأرب.