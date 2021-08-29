مفاجأة من مايكروسوفت بخصوص Windows 11

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت شركة مايكروسوفت إنها ستقوم بمفاجأة بخصوص تثبيت Windows 11 حيث إنها لن تمنع الأشخاص من تثبيته حتى لو كانت أجهزة الحاسوب القديمة.

وتابعت شركة مايكروسوفت أنها لن تفرض قيودًا لتثبيت نظام التشغيل إلا عند محاولة الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 من خلال Windows Update، وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز حاسب يتضمن معالجًا قديمًا يمكنه تنزيل ملف ISO لنظام التشغيل ويندوز 11 وتثبيت نظام التشغيل يدويًا، بحسب البوابة العربية للتقنية.

ومع ذلك، فإن الشركة لن تمنح التجربة كاملة التي ستجدها على الأجهزة الأحدث، فبحسب موقع The Verge فإن أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على وحدات معالجة مركزية غير مدعومة لا يحق لها الحصول على تحديثات Windows 11.

ما هي المعالجات الرسمية ؟

وأعلنت شركة مايكروسوفت في شهر يونيو عن المعالجات الرسمية التي سيمكن من خلالها الحصول على نسخة ويندوز الجديدة، موضحة أن معالجات إنتل من الجيل الثامن وما بعدها هي المعالجات الرسمية.

ولن تدعم الشركة رسميًا الجيل الأول من معالجات AMD Zen، حيث قالت: بعد التحليل الدقيق للجيل الأول من معالجات Zen بالشراكة مع AMD. توصلنا معًا إلى أنها لن تضاف إلى قائمة المعالجات المدعومة.

ويعد هذا تغييرًا كبيرًا يعني أن الملايين من أجهزة الحاسب الشخصية قد لا تتخلف عن الركب تقنيًا، ويظل المستهلكون بحاجة إلى تنزيل ملف ISO وتثبيت النظام يدويًا، وهو ما قد لا تفعله الغالبية العظمى.

ومن المتوقع أن تدعم النسخة الجديدة من نظام تشغيل ويندوز 11 تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لمحاكيات أو برمجيات إضافية، ومن المتوقع أن تعمل هذه الخاصية بأداء ممتاز حتى على الأجهزة متوسطة المواصفات، وستتم هذه الخطوة بالتعاون مع متجر تطبيقات أمازون.

شروط الحصول على ويندوز 11 من مايكروسوفت

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون ويندوز 11، فإن الحد الأدنى الفعلي للمواصفات يعني أن أجيال المعالجات لا تهم، طالما أن لديك معالج 64 بت بتردد 1 جيجاهرتز مع نواتين أو أكثر، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.