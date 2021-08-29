اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا أمريكا تنفذ ضربة صاروخية ضد داعش في العاصمة الأفغانية دعوة عاجلة من رئاسة مجلس النواب اليمني للمجتمع الدولي بشأن هجوم قاعدة العند ضابط في قوات «الشرعية» يفضح الطرف الحقيقي المتورط في حادثة هجوم قاعدة العند تفاصيل إنسانية مؤثرة لطبيب أفغاني سقط من الطائرة الأمريكية الفنانة شيماء توجه رسالة شكر لحاكم دبي بعد حصولها على الإقامة الذهبية المنطقة العسكرية الرابعة بعدن تضع نائب رئيس الجمهورية امام تفاصيل حادثة العند مأرب: مباحثات مع منظمتي اليونيسيف وآكتد الفرنسية بخصوص المهمات الإنسانية ماذا حل بأربعة أشخاص زوروا شهادة PCR في السعودية ووقعوا في قبضة الامن ؟ تعرف على أربعة وجبات سهلة تقوي نظرك بقوة
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة صاروخية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بينما تستعد قواتها في مطار كابول لاكتمال انسحابها الذي ينهي تدخلا أمريكيا في أفغانستان دام عقدين.
وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الضربة استهدفت مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان).
وقال شاهدان إن الانفجار نجم على ما يبدو عن صاروخ أصاب منزلا في منطقة على الجانب الشمالي من المطار، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن. وقال مسؤول أمني غربي لرويترز إن ما يزيد قليلا على ألف مدني موجودون بالمطار في انتظار نقلهم قبل انسحاب القوات.