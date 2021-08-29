أمريكا تنفذ ضربة صاروخية ضد داعش في العاصمة الأفغانية

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة صاروخية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بينما تستعد قواتها في مطار كابول لاكتمال انسحابها الذي ينهي تدخلا أمريكيا في أفغانستان دام عقدين.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن الضربة استهدفت مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم داعش (ولاية خراسان).

وقال شاهدان إن الانفجار نجم على ما يبدو عن صاروخ أصاب منزلا في منطقة على الجانب الشمالي من المطار، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن. وقال مسؤول أمني غربي لرويترز إن ما يزيد قليلا على ألف مدني موجودون بالمطار في انتظار نقلهم قبل انسحاب القوات.