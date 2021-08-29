اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا أمريكا تنفذ ضربة صاروخية ضد داعش في العاصمة الأفغانية دعوة عاجلة من رئاسة مجلس النواب اليمني للمجتمع الدولي بشأن هجوم قاعدة العند ضابط في قوات «الشرعية» يفضح الطرف الحقيقي المتورط في حادثة هجوم قاعدة العند تفاصيل إنسانية مؤثرة لطبيب أفغاني سقط من الطائرة الأمريكية الفنانة شيماء توجه رسالة شكر لحاكم دبي بعد حصولها على الإقامة الذهبية المنطقة العسكرية الرابعة بعدن تضع نائب رئيس الجمهورية امام تفاصيل حادثة العند مأرب: مباحثات مع منظمتي اليونيسيف وآكتد الفرنسية بخصوص المهمات الإنسانية ماذا حل بأربعة أشخاص زوروا شهادة PCR في السعودية ووقعوا في قبضة الامن ؟ تعرف على أربعة وجبات سهلة تقوي نظرك بقوة
أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب بشدة مقتل وإصابة العشرات في هجوم دام استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
وقالت الهيئة -في بيان صحافي- إن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وأضاف أن القصف هو الرد الواضح لجماعة الحوثي على خيار السلام الذي رفضته وترفضه دوماً، ويؤكد بصورة منقطعة النظير عدم جديتها في السلام.
ودعا البركاني المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة إلى ممارسة المسؤولية الإنسانية في اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة وواضحة توقف "عدوان" الحوثيين على اليمنيين، ووضعها محل المساءلة والمحاسبة وإدراجها وداعميها وأدواتها المختلفة على قائمة الإرهاب.
ولم تعلق مليشيات الحوثي الإيرانية-حتى لحظة كتابة الخبر- على الاتهامات الموجهة إليهم حول مقتل 45 جنديا وإصابة 60 آخرين بجروح في هجوم دام استهدف قاعدة العند العسكرية بهجمات صاروخية.
هذا فيما ذكر العقيد الركن عبدالرحمن اليوسفي في منشور على حسابه الرسمي على "فيسبوك" بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند صباح اليوم نُفِذ بتعاون «إماراتي حوثي»..مُرجحا تولي الاماراتيين تنفيذ الهجوم بصورة منفردة بينما كان دور المليشيات الحوثية يقتصر على اعلان تبني العملية فقط"
وأوضح العقيد اليوسفي بأن اللواء التي تم استهدافه اليوم كان قد تم نقله من الساحل الغربي في بداية أغسطس الجاري إلى قاعدة العند بهدف إعادة تأهيل منتسبيه بدورة انضباط جديدة بعد حالة الرفض الجماعي لمنتسبيه للتعليمات الصادرة له من قيادته المرتبطة بالامارات "