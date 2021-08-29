اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا أمريكا تنفذ ضربة صاروخية ضد داعش في العاصمة الأفغانية دعوة عاجلة من رئاسة مجلس النواب اليمني للمجتمع الدولي بشأن هجوم قاعدة العند ضابط في قوات «الشرعية» يفضح الطرف الحقيقي المتورط في حادثة هجوم قاعدة العند تفاصيل إنسانية مؤثرة لطبيب أفغاني سقط من الطائرة الأمريكية الفنانة شيماء توجه رسالة شكر لحاكم دبي بعد حصولها على الإقامة الذهبية المنطقة العسكرية الرابعة بعدن تضع نائب رئيس الجمهورية امام تفاصيل حادثة العند مأرب: مباحثات مع منظمتي اليونيسيف وآكتد الفرنسية بخصوص المهمات الإنسانية ماذا حل بأربعة أشخاص زوروا شهادة PCR في السعودية ووقعوا في قبضة الامن ؟ تعرف على أربعة وجبات سهلة تقوي نظرك بقوة
كشف ضابط رفيع في قوات الشرعية تفاصيل جديدة بشأن ملابسات حادثة الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن والذي استشهد فيه نحو 45 جنديا وإصابة 60 أخرين.
وذكر العقيد الركن عبدالرحمن اليوسفي في منشور على حسابه الرسمي على "فيسبوك" بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند صباح اليوم نُفِذ بتعاون «إماراتي حوثي»..مُرجحا تولي الاماراتيين تنفيذ الهجوم بصورة منفردة بينما كان دور المليشيات الحوثية يقتصر على اعلان تبني العملية فقط"
وتابع قائلاً:اليوم كان يوم انتهاء الدورة ونظم طابور عرض روتيني عادة مايتم في مثل هذه المناسبات تسلم فيه شهادات إنهاء الدورة ويمنح فيه خريجي الدورة إجازة مستحقة“
وأوضح العقيد اليوسفي بأن اللواء التي تم استهدافه اليوم كان قد تم نقله من الساحل الغربي في بداية أغسطس الجاري إلى قاعدة العند بهدف إعادة تأهيل منتسبيه بدورة انضباط جديدة بعد حالة الرفض الجماعي لمنتسبيه للتعليمات الصادرة له من قيادته المرتبطة بالامارات "
وعن دوافع الإمارات لاستهداف منتسبي اللواء أشار العقيد اليوسفي بأن الهجوم هدف الى تصفية احد ألوية العمالقة الذين رفضوا الانصياع لتعليمات الاماراتيين"