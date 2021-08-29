ضابط في قوات «الشرعية» يفضح الطرف الحقيقي المتورط في حادثة هجوم قاعدة العند

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف ضابط رفيع في قوات الشرعية تفاصيل جديدة بشأن ملابسات حادثة الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن والذي استشهد فيه نحو 45 جنديا وإصابة 60 أخرين.

وذكر العقيد الركن عبدالرحمن اليوسفي في منشور على حسابه الرسمي على "فيسبوك" بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند صباح اليوم نُفِذ بتعاون «إماراتي حوثي»..مُرجحا تولي الاماراتيين تنفيذ الهجوم بصورة منفردة بينما كان دور المليشيات الحوثية يقتصر على اعلان تبني العملية فقط"

وتابع قائلاً:اليوم كان يوم انتهاء الدورة ونظم طابور عرض روتيني عادة مايتم في مثل هذه المناسبات تسلم فيه شهادات إنهاء الدورة ويمنح فيه خريجي الدورة إجازة مستحقة“

وأوضح العقيد اليوسفي بأن اللواء التي تم استهدافه اليوم كان قد تم نقله من الساحل الغربي في بداية أغسطس الجاري إلى قاعدة العند بهدف إعادة تأهيل منتسبيه بدورة انضباط جديدة بعد حالة الرفض الجماعي لمنتسبيه للتعليمات الصادرة له من قيادته المرتبطة بالامارات "

وعن دوافع الإمارات لاستهداف منتسبي اللواء أشار العقيد اليوسفي بأن الهجوم هدف الى تصفية احد ألوية العمالقة الذين رفضوا الانصياع لتعليمات الاماراتيين"