تفاصيل إنسانية مؤثرة لطبيب أفغاني سقط من الطائرة الأمريكية

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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روت عائلة أحد الأشخاص الذين سقطوا من طائرة أمريكية، كانت تقوم بعمليات إجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، عقب سيطرة حركة طالبان عليها. كيف ذهب ابنها إلى المطار ثم لاقى حتفه.

وكان فدى محمد وهو طبيب أسنان، من بيان الأشخاص الذين تشبثوا بالطائرة الأمريكية، للهروب من البلاد إلى دولة أخرى، أثناء إقلاعها من المطار.

لم يصل طبيب الأسنان الشاب إلى أي مكان، ففي اليوم التالي، لم يتجاوز سطح مبنى على بعد أربعة أميال من مطار كابل، حيث تم العثور على جثته بعد أن سقط من طائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها، والتي تعد واحدة من أكثر الصور المأساوية التي لا تمحى في الفصل الأخير من الحملة الأمريكية في أفغانستان.

صحيفة الواشنطن بوست رصدت بعض التفاصيل في حياة هذا الشاب، حيث التقت والد فدى والذي تساءل عن سبب ذهاب ابنه الأكبر إلى المطار في ذلك الصباح دون إخباره.

وطرح الوالد أسئلة محيرة، لماذا كان الطيار يفتقر إلى "الإنسانية" وقرر الإقلاع حتى مع تشبث الناس؟

ويسأل الأب: "إذا تمسك شخص ما بالطائرة، فهل يحق للطيار الطيران؟ هل هذا جائز؟، ويجيب: "كان الأمر أشبه بقتل بعوضة حتى إنك لا تعتبرها بشرًا".

كان فدى محمد، طبيب الأسنان الذي يعيش في ضواحي كابل، ولد في عام 1996 أو 1997 - لا يتذكر باياندا محمد والده متى بالضبط - حيث استولت طالبان على كابل لأول مرة.

نشأ الصبي وهو الابن الأكبر بين 10 أطفال محاطاً بالطبيعة في بلدة بغمان الواقعة على التلال غربي كابل. كان منزل العائلة المكون من أربع غرف نوم يحتوي على ساحة مليئة بأشجار الكرز ذات اللون الأحمر الداكن.

باع محمد الملابس مع أقاربه من أجل لقمة العيش وواجه صعوبة في إعالة أطفاله، وجمعت الأسرة ما يكفي من المال لإرساله إلى جامعة الشفاء الخاصة في كابل لدراسة طب الأسنان.

بعد التخرج، افتتح فدى عيادة مع صديق بالقرب من ميدان الشهيد في كابل، وكان يكسب حوالي 200 دولار شهريًا، وفقًا لوالده.

في العام الماضي، باع الكثير من أراضي الأسرة واكتسب ديونًا كبيرة، واقترض حوالي 5000 دولار حتى يتمكن من الزواج.

من جهته قال محمد بصير ابن عم فدى: "اعتقدنا كثيرًا أنه في يوم من الأيام، يمكننا السفر إلى الخارج، لكننا لم نناقش الأمر كثيرًا".