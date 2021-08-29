المنطقة العسكرية الرابعة بعدن تضع نائب رئيس الجمهورية امام تفاصيل حادثة العند

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، على تفاصيل الجريمة الإرهابية الجبانة التي ارتكبتها ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية واستشهد على إثرها كوكبة من الأبطال البواسل في قاعدة العند بمحافظة لحج.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد استمع نائب الرئيس خلال اتصالات أجراها بعدد من قادة الوحدات إلى تفاصيل الحادثة وجهود الجهات المختصة والجهات الصحية في عمليات البحث والتحري والتدقيق وإسعاف الجرحى والمصابين بما من شأنه تقليل الخسائر.

وعبر نائب الرئيس عن تعازيه ومواساته لذوي الشهداء وأقاربهم وزملائهم في هذه الجريمة البشعة الإرهابية، مؤكداً بأن هذه الدماء الزكية والتضحيات الجسيمة لأبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة ستكلل بالنصر وستنال المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جزاءها الرادع على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تثبت لجميع أبناء الشعب اليمني مضيها في إراقة الدماء واستمرار التصعيد ورفض كل فرص السلام، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتلاحم في مواجهة هذه الميليشيات الإجرامية وإفشال مخططاتها الإرهابية حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة اليمنية.

وعبر نائب الرئيس، خلال اتصالاته، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأقاربهم وزملائهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.