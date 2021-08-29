مأرب: مباحثات مع منظمتي اليونيسيف وآكتد الفرنسية بخصوص المهمات الإنسانية

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع فريق منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) برئاسة فرنشيسكا، وفريق منظمة ( ACTED ) الفرنسية برئاسة مدير مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن محمود مجدلاوي، الوضع الإنساني في المحافظة، وآفاق تعزيز الشراكة الإنسانية.
واستعرض الوكيل مفتاح، مع فريق اليونيسيف التدخلات الإنسانية للمنظمة في المحافظة والتي تشمل المياه والإصحاح البيئي والصحة والتعليم، وجوانب توسيع مجالات ومشاريع التدخلات للمنظمة استجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة.. مشدداً على أهمية الإسراع في فتح مكتب لمنظمة اليونيسيف في المحافظة.. مؤكداً أن السلطة المحلية ستقدم للمكتب كافة الدعم والتسهيلات.
واستمع الوكيل مفتاح، من مدير مكتب منظمة ( ACTED ) الفرنسية، إلى شرح حول مستوى تنفيذها مشروع (الكاش مني) بتقديم مساعدات مادية للنازحين في المحافظة.. مشيراً إلى أن المشروع الذي اختتم اليوم، قدم مساعدات مادية لعدد 2491 أسرة خلال الأشهر الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس بمبلغ 141 ألف ريال لكل أسرة في كل شهر.. مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى تنفيذ تدخلات إنسانية في مشاريع مختلفة ذات طابع تنموي تساعد في تحسين مستوى الخدمات والوضع المعيشي للناس..