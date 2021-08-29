الحكومة ”الشرعية“ تتسلم 150 ألف جرعة من لقاح ”جونسون أند جونسون“

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تسلمت الحكومة اليمنية، الأحد 29 أغسطس/آب، أكثر من 150 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، على الوليدي: "وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) 151 ألفا و200 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون".

وأضاف: "جرعات اللقاح قدمت عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من الولايات المتحدة، وهي شحنة من أصل 504 آلاف جرعة سيتم تسليمها لليمن".

ونهاية مارس/آذار الماضي، استقبل اليمن 360 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كأول دفعة مقدمة عبر منظومة كوفاكس.

و"كوفاكس" برنامج يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

وحتى مساء السبت، سجلت السلطات اليمنية إجمالا، في المناطق الخاضعة للحكومة، 7 آلاف و751 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1450 وفاة و4 آلاف و785 حالة تعاف.

ومنذ بداية جائحة كورونا مطلع 2020، لم تكشف جماعة الحوثي سوى عن إحصائية واحدة كانت في 18 مايو/أيار 2020، أعلنت حينها 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء أعداد المصابين في مناطق سيطرتها.