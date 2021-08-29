الرئيس ”هادي“ يتوعد بمحاسبة جماعة الحوثي ويتعهد بمواصلة ”المعركة المصيرية“ حتى تحقيق النصر

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد 29 أغسطس/آب، بمحاسبة جماعة الحوثي على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، متعهدا على مواصلة معركته المصيرية حتي تحقيق النصر.

وقال هادي في برقية عزاء إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين قتلوا في هجوم مروع بقاعدة العند اليوم، إن جماعة الحوثي "ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين"، وفق وكالة " سبأ" الرسمية.

وأكد أن تضحيات اليمنيين لن تذهب سدى وستفشل كل جهود الحوثيين لجر اليمن للزمن البغيض سيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

ووجه الرئيس هادي وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى هذا الهجوم المميت المنسوب للحوثيين الذي قتل نحو 45 جنديا وإصابة 60 أخرين.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة الحوثيين، مشددا على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية للجماعة المتحالفة مع إيران، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.

ولم يعلق الحوثيون على الاتهامات المتسوبة اليهم حول استهداف قاعدة العند العسكرية بصواريخ جنوبي البلاد.