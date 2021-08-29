الحكومة ”الشرعية“ تتسلم 150 ألف جرعة من لقاح ”جونسون أند جونسون“ الرئيس ”هادي“ يتوعد بمحاسبة جماعة الحوثي ويتعهد بمواصلة ”المعركة المصيرية“ حتى تحقيق النصر أربعة عشر عروسة في ذمار يقاد ابائهن إلى معتقلات المليشيات الحوثية بسبب مهور الزواج وفاة حارس شهير وبطريقة غريبة جدا في مباراة تنافسية بتوجيه عاجل من الملك سلمان...وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى سلطنة عمان ما أهمية وجدوى الحكم القاضي بإعدام عبدالملك الحوثي و174 قياديا في الجماعة؟ يونيسف تعلن وصول اكثر من 151 الف جرعة لقاح كورونا الى مطار عدن متحدث عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند وبماذا نفذ وحصيلة الضحايا تعرف على 3 عادات بسيطة وخاطئة تزيد من خطر إصابتك بالخوف وتدهور الدماغ انفجارات ضخمة تهز قاعدة العند الجوية وأنباء عن قتلى و جرحى ومصادر تكشف الأسباب
توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد 29 أغسطس/آب، بمحاسبة جماعة الحوثي على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، متعهدا على مواصلة معركته المصيرية حتي تحقيق النصر.
وقال هادي في برقية عزاء إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين قتلوا في هجوم مروع بقاعدة العند اليوم، إن جماعة الحوثي "ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين"، وفق وكالة " سبأ" الرسمية.
وأكد أن تضحيات اليمنيين لن تذهب سدى وستفشل كل جهود الحوثيين لجر اليمن للزمن البغيض سيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.
ووجه الرئيس هادي وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى هذا الهجوم المميت المنسوب للحوثيين الذي قتل نحو 45 جنديا وإصابة 60 أخرين.
ودعا الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة الحوثيين، مشددا على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية للجماعة المتحالفة مع إيران، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.
ولم يعلق الحوثيون على الاتهامات المتسوبة اليهم حول استهداف قاعدة العند العسكرية بصواريخ جنوبي البلاد.