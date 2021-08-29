أربعة عشر عروسة في ذمار يقاد ابائهن إلى معتقلات المليشيات الحوثية بسبب مهور الزواج

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت مصادر حقوقية بمحافظة ذمار "جنوب العاصمة صنعاء" أن جماعة الحوثي قامت باختطاف اكثر من 14 من أولياء أمور نساء تم تزويجهن بمبالغ مالية مخالفة لوثيقة المهور التي أعلنت عنها جماعة الحوثي في وقت سابق.

وبحسب المصادر فإن مسلحي المليشيات الحوثية اعتقلوا 14 شخص" أولياء أمور " عرائس"" تم تزويجهن خلال شهر أغسطس الماضي من قرية ذي منكر بمديرية ميفعة عنس، وتم حبسهم في مركز المديرية، قبل أن يتم اطلاقهم بعد إجبارهم على دفع غرامات مالية لصالح ما يسمى ب"المجهود الحربي".

وذكرت المصادر أن المبالغ المدفوعة من قبل الأهالي لجماعة الحوثي مقابل الإفراج عنهم مبلغ 110 الف ريال يمني،.

ويجتاح محافظة ذمار استياء واسع من الاهالي ضد ما اسموه وثيقة المهور التي تحاول المليشيات الحوثية فرضها على القبائل من أجل نهب أموالهم لصالح حرب الحوثيين العبثية ضد اليمنيين.

وتاريخيا وشرعيا يحق للزوج أن يمنح زوجة ما يشاء من المهر , وحول ذلك دارت الكثير من الآيات والأدلة

الشرعية التي يرفضها الحوثيون .