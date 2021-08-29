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وفاة حارس شهير وبطريقة غريبة جدا في مباراة تنافسية

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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توفي حارس مرمى نادي كراسنايا زفيزدا الروسي لكرة القدم ألكسندر شيشمارييف بعد اصطدامه بلاعب منافس، وذلك خلال مباراة ودية جمعت فريقه بنادي كالينينغراد.

وأصيب الحارس البالغ من العمر 23 عاما بجروح خطيرة وفقد وعيه بعد الاصطدام، وحاول أطباء الإسعاف لأكثر من ساعة إنقاذ حياته لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

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