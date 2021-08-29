يونيسف تعلن وصول اكثر من 151 الف جرعة لقاح كورونا الى مطار عدن

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصلت صباح اليوم الأحد، الدفعة الأولى من لقاح كورونا المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مطار عدن الدولي .

وقالت منظمة اليونيسيف على حسابها في تويتر، إن (١٥١،٢٠٠)جرعة من شركة Johnson & Johnson، وصلت إلى مطار عدن كجزء من مبادرة كوفاكس وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت: "هذه اللقاحات والمزيد في المستقبل ستمكن العديد من المجموعات المستهدفة من الحماية من الفيروس".

وكوفاكس هي مبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والمصنّعين على ضمان إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على السواء.