عاجل: متحدث عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند وبماذا نفذ وحصيلة الضحايا

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن إلى 30 ، بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن

وأضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من ثلاثين و56 جريحا على الأقل، " في حصيلة أولية.

ورجح ارتفاع عدد القتلى، لاسيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.

الى ذلك قال مصدر عسكري ان الهجوم وقع اثناء تجمع الجنود في معسكر للتدريب داخل قاعدة العند من أجل تسلم مرتباتهم الشهرية.

في حين قالت مصادر اعلامية أن الهجوم استهدف تشكيلا عسكريا من قوات العمالقة أثناء تمرين تدريبي،صباح الأحد.