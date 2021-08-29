يونيسف تعلن وصول اكثر من 151 الف جرعة لقاح كورونا الى مطار عدن عاجل: متحدث عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة العند وبماذا نفذ وحصيلة الضحايا تعرف على 3 عادات بسيطة وخاطئة تزيد من خطر إصابتك بالخوف وتدهور الدماغ انفجارات ضخمة تهز قاعدة العند الجوية وأنباء عن قتلى و جرحى ومصادر تكشف الأسباب جبهات مأرب تحصد قيادات المليشيات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة تقرير دولي: 200مليار ريال أرباح المليشيات الحوثية من الغاز المنزلي أمامي 3خيارات إما السجن أو الموت أو الفوز....تصريحات نارية من رئيس البرازيل تثير الهلع بين الموطنيين قبيل الإنتخابات تفاصيل أول قمة مصرية قطرية بعد المصالحة السعودية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تقاريرصادمة تكشف عن أكثر من 15مليون يمني يفتقرون للمياة الصالحة للشرب والأمم المتحدة تحذر ليفربول وتشيلسي "حبايب".. وفوز ساحق لمانشستر سيتي على أرسنال
ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن إلى 30 ، بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.
وأوضح محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن
وأضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من ثلاثين و56 جريحا على الأقل، " في حصيلة أولية.
ورجح ارتفاع عدد القتلى، لاسيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.
الى ذلك قال مصدر عسكري ان الهجوم وقع اثناء تجمع الجنود في معسكر للتدريب داخل قاعدة العند من أجل تسلم مرتباتهم الشهرية.
في حين قالت مصادر اعلامية أن الهجوم استهدف تشكيلا عسكريا من قوات العمالقة أثناء تمرين تدريبي،صباح الأحد.