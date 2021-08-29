انفجارات ضخمة تهز قاعدة العند الجوية وأنباء عن قتلى و جرحى ومصادر تكشف الأسباب

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قالت مصادر عسكرية أن قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، صباح اليوم الأحد،تعرضت لهجوم صاروخي يعتقد أنه بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وأكدت مصادر أمنية أن ثلاثة صواريخ سقطت وسط القاعدة العسكرية، خلال طابور صباحي للجنود. وأضافت أن هناك احتمالية أن يكون الهجوم الذي استهدف القاعدة استخدم طائرات مسيرة.
وأفادت المعلومات الأولية سقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى جراء الانفجارات، بعد تأكيد شهود عيان رصدهم أطقما عسكرية وهي تخرج من القاعدة محملة بعدد من الجرحى.
ورجحت المصادر أن يكون الهجوم للمليشيات الحوثية، خاصة و أن المؤشرات الأولية تؤكد ذلك.