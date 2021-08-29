جبهات مأرب تحصد قيادات المليشيات والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة

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دمرت مقاتلات التحالف ، اليوم طقمين حوثيين ومصرع جميع من كانوا على متنهما، في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إنه تم تدمير "طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر ميليشيا الحوثي بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب" .
كما أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، مؤكداً مصرع جميع العناصر المتسللة.
في السياق، ذكرت مصادر ميدانية، أن قياديا حوثيا لقي مصرعه خلال المعارك المشتعلة غربي مأرب، وذلك بعد ساعات من مقتل قائد المليشيات في جبهة المشجح.
وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي، المنتحل رتبة عميد "حميد محسن أحمد علي العروسي" لقي مصرعه غرب مأرب.
جاء ذلك، بعد ساعات من مصرع القيادي الحوثي خالد صالح المروعي، المكنى (أبو أمين) قائد جبهة المشجح، الذي قُتل إثر عملية تسلل فاشلة، إلى مواقع قوات الجيش الوطني.
وفي تعز، أفشلت قوات الجيش الوطني، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في الطوير والمطاحن بمديرية مقبنة غربي تعز وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.