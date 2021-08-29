أمامي 3خيارات إما السجن أو الموت أو الفوز....تصريحات نارية من رئيس البرازيل تثير الهلع بين الموطنيين قبيل الإنتخابات

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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‏ قال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو السبت إنه يتوقع ثلاثة احتمالا لمستقبله، وهي إما الفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 2022 أو الموت أو السجن.

وأضاف في تصريحات أمام اجتماع لزعماء دينيين: "أمامي ثلاثة اختيارات لمستقبلي، وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر".

وقال بولسونارو في وقت لاحق إن الخيار الأول غير وارد، مضيفاً: "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".

وجاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معظم استطلاعات الرأي.