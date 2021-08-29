تقاريرصادمة تكشف عن أكثر من 15مليون يمني يفتقرون للمياة الصالحة للشرب والأمم المتحدة تحذر

الأحد 29 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن نحو نصف الشعب اليمني يفتقرون إلى مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، بسبب الصراع الدائر في اليمن للعام السابع على التوالي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، أن "اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وما يقرب من 15.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي".

وقالت المنظمة إنها "زودت 2.1 مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العام الماضي في اليمن".