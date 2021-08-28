ما الدولة الخليجية الأولى بالاستيراد من إيران؟

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأررب برس - غرفة الأخبار

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أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زادبوم، أن الإمارات في رأس قائمة دول الخليج والثانية عربياً التي تستورد البضائع من إيران.

وقال المسؤول الإيراني، يوم امس، الجمعة، إن قيمة الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 69% في الربع الأول من السنة المالية الجارية (21 مارس حتى 20 يوليو 2021).

وأوضح المسؤول أن تجارة إيران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الربع الأول، فيما نمت الصادرات غير النفطية 69%.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية الأكثر استيراداً للسلع الإيرانية هي: الصين حيث تصدرت الترتيب بـ4.4 مليارات دولار، تلاها العراق بـ2.8 مليار دولار، والإمارات بـ1.6 مليار دولار، وتركيا بـ921 مليون دولار، وأفغانستان بـ728 مليار دولار.

وتستورد طهران 10% من كل وارداتها من الإمارات، فيما تصدر نحو 15% من كل صادراتها عن طريق الإمارات، حسب الإحصائيات الرسمية الإيرانية.

وسبق أن كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حالياً 15 مليار دولار، مع وجود رغبة بزيادة الصادرات والاستيراد، وبما يتيح لهما في ظل الخطط المحددة بلوغ قيمة الـ 30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري بحلول العام 2025.

وخلال العام الماضي، بلغ حجم الصادرات إلى الإمارات ما يعادل 3.3 مليارات دولار، وحجم الواردات منها 6.3 مليارات دولار، ليصل إجمالي ميزان التبادل التجاري إلى نحو 9.6 مليارات دولار، لتصبح الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وفق الغرفة التجارية الإيرانية.