هذا النوع من السيارات ممنوع دخولها إلى السعودية

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كشف تقرير لقناة "الإخبارية" السعودية، نشرته على حسابها بمنصة "تويتر"، عن السيارات التي يمنع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء في تقرير "الإخبارية" أن السيارات المحظور استيرادها هي: سيارات "السالفج"، والسيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية، والسيارات المستعملة التي تعرّضت لأضرار خطيرة، والتاكسي أو الأجرة.
وكذلك من السيارات المحظور استيرادها، السيارات معدلة المقود، أو السيارات التي تستخدم وقود غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محليًا، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب.
كما كشف التقرير عن أبرز الحيل المستخدمة في السيارات المستعملة، ومنها فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، وإعادة طلاء هيكل السيارة بقصد إخفاء القص والتعديل، يضاف إلى ذلك استخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء.
وأوضح أن من الحيل أيضًا تبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل، لضبط توازن السيارة، والتلاعب بعداد الكيلومترات.