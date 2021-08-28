”غوتيريش“ يكشف عن شروط الحكومة ”الشرعية“ والسعودية لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ويدعو الحوثيين لإدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت 28 أغسطس/آب، إن على الحوثيين في اليمن "إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية".
وأكد في حوار مع قناة "العربية"، أنه يجب على الحوثيين وقف العمليات العدائية كخطوة في اتجاه السلام باليمن، مطالباً في الوقت نفسه، الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية بإعادة فتح المطارات والموانئ.
وأوضح أن السعودية والحكومة تشترط وقف إطلاق النار لفتح المطارات والميناء، والحوثيون يريدون فتح المطارات والموانئ قبل مناقشة وقف إطلاق النار.
وقال إننا "في موقف ينتظر فيه كل جانب ليرى ما سيفعله الآخر ... من المهم جداً أن تتوقّف العمليات العدائية، بالتوازي مع ضمان دخول المساعدات بشكل طبيعي إلى البلاد.
وأكد الأمين العام استمرار جهود الأمم المتحدة في اليمن، مشدداً "على ضرورة خلق ظروف لحوار سياسي"، معبراً عن أمله في تحقيق السلام في اليمن.
وكانت السعودية التي تقود تحالفاً عسكريا دعماً للحكومة اليمنية، أطلقت في مارس الماضي مبادرة لفتح الموانئ والمطارات بشكل كامل، مقابل وقف كامل للأعمال القتالية من جانب الحوثيين والانخراط في عملية سلام شاملة، وهو ما رفضته الأخيرة مشترطة رفع ما اسمته "الحصار ووقف العدوان".