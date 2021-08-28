تفاصيل لقاء أمير قطر مع محمد بن راشد آل مكتوم

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في بغداد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاءين منفصلين.

ويأتي ذلك بعد أيام من استقبال أمير قطر في الدوحة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن اللقاء بين الأمير تميم ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد تطرق إلى “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صور اللقاء وكتب: “أثناء لقائي مع أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”. وأضاف في تغريدة على صفحته الموثقة في موقع تويتر: “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى… حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها”.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

وأكد الشيخ تميم تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

فيما أوضحت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أنه “جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، دون تفاصيل أكثر.