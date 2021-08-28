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زلزال يضرب محافظة يمنية

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، يوم السبت 28 أغسطس/آب، عن زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم، مناطق شمال مديرية الوادي بالمحافظة.

وقالت الغرفة في بيان أنه "تم تحديد بؤرة مركز الهزة الزلزالية التي ضربت حضرموت وشعر بها سكان الوادي والساحل عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 28 اغسطس 2021م".

وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر وبقوة متوسطة بلغت 4.6 درجة على مقياس ريختر شمال وادي حضرموت.

وضربت المحافظة وسواحلها في بحر العرب وخليج عدن، حلال الأشهر الماضية، عدداً من الهزات الزلزالية، بلغت قوة إحداها في شهر يونيو الماضي 5.8 على مقياس ريختر، إلا أن معظم مراكز بؤر تلك الهزات كانت في الغالب في عمق البحر أو في المحيط الهندي مع شعور سكان الساحل بهزة خفيفة.

وكانت هزة أرضية مماثلة ضربت سواحل حضرموت في العاشر من شهر أغسطس الجاري، بلغت قوتها 5.1 درجة بمقياس ريختر، قال مركز الارصاد إن بؤرتها تبعد عن مدينة المكلا نحو 150 كيلومتر وكان عمقها 10 كيلومترات.

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