بن عديو يضع حجر الأساس لمشروع عملاق يضم 200 برج بمحافظة شبوة شمسان متورط في قضية نهب.. حشود غير مسبوقة تنتفض في تعز تدعو لإقالة ومحاكمة المحافظ وترفع عدة مطالب محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 مختطفا بينهم امرأتان هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب شمال وادي حضرموت تصاعد الهجمات الحوثية ضد السعودية والدفاعات الجوية تسقط مفخخة جديدة شاهد.. أضخم مشروع في صنعاء يتعرض للنهب دعوى أمام القضاء التونسي للطعن في قرار تجميد مجلس النواب إثيوبيا توجه رسالة مهمة وعاجلة للهند وتدعو لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة رئيس مجلس وزراء الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصلان بغداد وزير الإعلام : الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك و173قيادياً حوثياً ليست أخرى المطاف
وضع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو،صباح اليوم، بمدينة عتق عاصمة المحافظة حجر الأساس لمشروع أبراج توتال السكنية التابع لشركة توتال للإستثمار والتطوير العقاري وبرعاية رئيس الجمهورية.
وخلال وضع الحجر نوه بن عديو بأن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لجميع المستثمرين في المحافظة،لافتاً بأن المحافظة تشهد إستقرار أمني وحضور قوي لكافة مؤسسات الدولة والتي بدورها تعمل على حماية المستثمرين ومشاريعهم لتحقيق النهضة في المجال السكني،.
مضيفاً بأن المشروع يعد من أهم المشاريع الهامة والحيوية ويعتبر نقلة نوعية للقطاع السكني بالمحافظة.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة توتال للإستثمار والتطوير العقاري المهندس فوزي بوجليده بأن المشروع يشمل بناء 200 برج سكني بواقع 4008 وحدة سكنية،منوهاً بأنه سوف يتم تشييد 45 برج سكني بواقع 720 شقة سكنية كمرحلة أولى،لافتاً بأهميتها للمواطنين من خلال إيجاد حلول سكنية ميسرة وخلق فرص عمل جديدة لهم،شاكراً محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو على تسهيله لكافة المستثمرين في المحافظة.