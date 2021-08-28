بن عديو يضع حجر الأساس لمشروع عملاق يضم 200 برج بمحافظة شبوة شمسان متورط في قضية نهب.. حشود غير مسبوقة تنتفض في تعز تدعو لإقالة ومحاكمة المحافظ وترفع عدة مطالب محكمة حوثية تقضي بإعدام 11 مختطفا بينهم امرأتان هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب شمال وادي حضرموت تصاعد الهجمات الحوثية ضد السعودية والدفاعات الجوية تسقط مفخخة جديدة شاهد.. أضخم مشروع في صنعاء يتعرض للنهب دعوى أمام القضاء التونسي للطعن في قرار تجميد مجلس النواب إثيوبيا توجه رسالة مهمة وعاجلة للهند وتدعو لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة رئيس مجلس وزراء الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصلان بغداد وزير الإعلام : الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك و173قيادياً حوثياً ليست أخرى المطاف
احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم السبت، في تظاهرة كبيرة خرجت تطالب بإقالة المحافظ نبيل شمسان وإحالته للتحقيق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وضرورة استكمال تحرير المحافظة.
كما طالب المتظاهرون بدعم الجيش والأمن وصرف مرتباتهم، وضبط المطلوبين وناهبي الأراضي وإلقاء القبض على المتورطين في جرائم القتل.
وندد المشاركون في التظاهرة التي دعت لها الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالمحافظة، بالفساد والاستمرار بحماية الفاسدين وعدم إحالة ملفاتهم الى نيابة الأموال العامة.
وطالبوا بالتحقيق مع المحافظ نبيل شمسان في قضية نهب أكثر من 4 مليارات ريال من ميزانية تعز، بالإضافة لنهب ايرادات المحافظة وتحويلها إلى استثمارات خاصة بالخارج.