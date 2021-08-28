شمسان متورط في قضية نهب.. حشود غير مسبوقة تنتفض في تعز تدعو لإقالة ومحاكمة المحافظ وترفع عدة مطالب

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم السبت، في تظاهرة كبيرة خرجت تطالب بإقالة المحافظ نبيل شمسان وإحالته للتحقيق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وضرورة استكمال تحرير المحافظة.

كما طالب المتظاهرون بدعم الجيش والأمن وصرف مرتباتهم، وضبط المطلوبين وناهبي الأراضي وإلقاء القبض على المتورطين في جرائم القتل.

وندد المشاركون في التظاهرة التي دعت لها الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالمحافظة، بالفساد والاستمرار بحماية الفاسدين وعدم إحالة ملفاتهم الى نيابة الأموال العامة.

وطالبوا بالتحقيق مع المحافظ نبيل شمسان في قضية نهب أكثر من 4 مليارات ريال من ميزانية تعز، بالإضافة لنهب ايرادات المحافظة وتحويلها إلى استثمارات خاصة بالخارج.