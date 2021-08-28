هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب شمال وادي حضرموت

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ضربت هزة ارضية متوسطة ،اليوم السبت، منطقة شمال وادي حضرموت (شرق اليمن).

وبحسب مركز الأرصاد بحضرموت فإن هزة أرضية متوسطة بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال وادي حضرموت على عمق 10 كيلومتر.

ولم ترد تفاصيل أكثر حتى الآن (الثالثة عصرا).