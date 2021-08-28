تصاعد الهجمات الحوثية ضد السعودية والدفاعات الجوية تسقط مفخخة جديدة

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال التحالف في اليمن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن فجر الجمعة أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط.

كذلك، كان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.