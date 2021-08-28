دعوى أمام القضاء التونسي للطعن في قرار تجميد مجلس النواب

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تقدمت نائبة تونسية بدعوى أمام القضاء في بلادها تطالب بوقف تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بتجميد عمل البرلمان.

وحسب ما نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت لطيفة الحباشي نائب رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب إنها تقدمت بعريضة دعوى تجاوز السلطة وطلب توقيف تنفيذ لدى المحكمة الإدارية.

وأوضحت أن العريضة تضمنت طعنا بالإلغاء في الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 بشأن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، و تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.

كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطواريء.

مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة مما وصفه بـ "الانهيار