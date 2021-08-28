رئيس مجلس وزراء الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصلان بغداد

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رئيس مجلس الوزراء الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصلان بغداد بغداد أفاد مراسلنا في العراق، بوصول رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.
وذكر مراسل RT، أن طائرتي الصباح والحجرف وصلتا صباح اليوم إلى مطار بغداد الدولي لحضور قمة بغداد لقادة دول الجوار.
والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى