دعوى أمام القضاء التونسي للطعن في قرار تجميد مجلس النواب إثيوبيا توجه رسالة مهمة وعاجلة للهند وتدعو لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة رئيس مجلس وزراء الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصلان بغداد وزير الإعلام : الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك و173قيادياً حوثياً ليست أخرى المطاف القضاء الأمريكي يفرج عن أشهر وأقدم سجين فلسطيني بالعالم التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بطائرة مسيرة و مفخخة بتجاه المملكة انفجار عنيف يهز محافظة الضالع وأنباء عن قتلى وجرحى ومصادر تكشف الأسباب مقاتلات الجيش الأمريكي توجه ضربه موجعة لداعش في أفغانستان ردا على هجوم كابول تقني يكشف عن ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» تتعلق بالرد على الرسائل لماذا قرر المركز الألماني الدولي سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان؟
أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة ستقدم شكاوى وبلاغات ضد حكومة إيران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران لدورها في "جرائم" الميليشيات الحوثية.
وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "بشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، فستقوم الحكومة بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي".
واعتبر الإرياني أن "الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف، فهناك الكثير من الإجراءات المترتبة عليها، كما أن هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين".
وأضاف: "أما ما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية فسيكون للحكم تبعاته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب