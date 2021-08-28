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انفجار عنيف يهز محافظة الضالع وأنباء عن قتلى وجرحى ومصادر تكشف الأسباب

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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سقط قتيل وأُصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في تفجير وقع قرب مسجد في محافظة الضالع.

 وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع ، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعةً في إحدى السيارات انفجرت بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الساحة في منطقة الجليلة بمدينة الضالع، بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأضاف أن التفجير استهدف قيادياً سلفياً أثناء خروجه من المسجد بعد محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء.

ووفقاً للمصدر فإن العبوة الناسفة أوقعت قتيلاً من المصلين وأصابت ثلاثة آخرين حال أحدهم حرجة

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