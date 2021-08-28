تقني يكشف عن ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» تتعلق بالرد على الرسائل

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الخبير التقني السعودي“سعد الضاوي” عن ميزة جديدة قادمة لتطبيق “واتساب” تخص التعليق على الرسائل المستلمة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن تطبيق “واتساب” سوف يطلق ميزة التفاعل بالايموجي، بمعنى أنه في حال استلام رسالة عبر التطبيق يمكن الرد عليها بالايموجي الذي سيظهر فوق الرسالة.

وأكد أن هذه الميزة الجديدة لواتساب تشبه طريقة الرد بالايموجي الموجودة في تطبيقات : (فيسبوك -انستقرام – تويتر).