تقني يكشف عن ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» تتعلق بالرد على الرسائل لماذا قرر المركز الألماني الدولي سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان؟ النفط يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عام قبل إعصار "إيدا" حزب ”الاصلاح“ اليمني يشارك في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ويرفض التوظيف السياسي لفيروس كورونا موعد الظهور الأول لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد عودته للفريق خطوة طال انتظارها..الحكومة «الشرعية» تتحرك لملاحقة القيادات «الحوثية» الذين يتواجدون خارج «اليمن» هل يسهم مجلس التعاون في انتشال اليمن من أزمته الاقتصادية؟.. تقرير تعرف على الدول العربية الأكثر استيرادا من إيران شاب خليجي يقتل زوجته ثم يسلم نفسه للشرطة مأرب برس ينشر قائمة ب174 قياديا حوثيا صدر حكم الإعدام بحقهم
كشف الخبير التقني السعودي“سعد الضاوي” عن ميزة جديدة قادمة لتطبيق “واتساب” تخص التعليق على الرسائل المستلمة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن تطبيق “واتساب” سوف يطلق ميزة التفاعل بالايموجي، بمعنى أنه في حال استلام رسالة عبر التطبيق يمكن الرد عليها بالايموجي الذي سيظهر فوق الرسالة.
وأكد أن هذه الميزة الجديدة لواتساب تشبه طريقة الرد بالايموجي الموجودة في تطبيقات : (فيسبوك -انستقرام – تويتر).