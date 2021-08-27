تعرف على الدول العربية الأكثر استيرادا من إيران

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 151

كشف مسؤول إيراني، عن الدول العربية الأكثر استيرادا للبضائع الإيرانية، وحجم صادرات بلاده غير النفطية.

وأعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زادبوم، عن تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الجارية (خلال الفترة من 21 آذار/مارس حتى 20 تموز/يوليو 2021)، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن تجارة بلاده الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الربع الأول، فيما نمت الصادرات غير النفطية 69 بالمئة.

وأشار إلى الأسواق الخارجية الأکثر استيرادا للسلع الإيرانية، مبينا أن الصين تصدرت الترتيب بـ4.4 مليارات دولار تلاها العراق 2.8 مليار دولار والإمارات 1.6 مليار دولار وتركيا 921 مليون دولار وأفغانستان 728 مليون دولار.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أفادت الجمارك الإيرانية، بأن قيمة البضائع التي تم تصديرها في ربيع هذا العام، بلغت 10 مليارات و700 مليون دولار، وكان تصدير 73 في المائة من هذه البضائع إلى 5 دول فقط، هي: الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت الجمارك الإيرانية، في تقرير لها عن تصدير البضائع: في الربيع، بلغ إجمالي صادرات البضائع من إيران في ثلاثة أشهر من ربيع سنة 1400 الإيرانية (سنة 1400 بدأت يوم 21 آذار/مارس) يساوي 10 مليارات و700 مليون دولار.

وبحسب التقرير، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، اقتصرت وجهات التصدير الإيرانية الرئيسية على خمس دول فقط، وبلغ إجمالي صادرات إيران إلى هذه الدول الخمس 7 مليارات و865 مليون دولار، وإجمالي الصادرات إلى الدول الأخرى مليارين و835 مليون دولار.

ومن أكبر وجهات التصدير الصين بـ3.1 مليارات دولار، والعراق بـ 2.3 مليار دولار.

وكانت الصادرات الإيرانية الرئيسية الثلاث التالية في الربيع هي الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وتركيا بـ595 مليون دولار. وأفغانستان بـ570 مليون دولار.