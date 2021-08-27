مأرب برس ينشر قائمة ب174 قياديا حوثيا صدر حكم الإعدام بحقهم

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قضت المحكمة العسكرية بمأرب يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 أغسطس 2021 بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على قادة الإنقلاب ومعاونيهم التالية أسماؤهم:
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