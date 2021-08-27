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مأرب برس ينشر قائمة ب174 قياديا حوثيا صدر حكم الإعدام بحقهم

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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قضت المحكمة العسكرية بمأرب يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 أغسطس 2021 بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على قادة الإنقلاب ومعاونيهم التالية أسماؤهم:

  1. عبدالملك بدرالدين أمين الدين الحوثي
  2. يحيى محمد محمد الشامي
  3. يحيى بدرالدين أمير الدين الحوثي
  4. محمد علي عبدالكريم الحوثي
  5. عبدالكريم أمير الدين الحوثي
  6. عبدالخالق بدرالدين الحوثي
  7. مهدي محمد حسين المشاط
  8. عبدالله يحيى علي الحاكم
  9. زكريا يحيى محمد محمد الشامي
  10. علي محمد الكحلاني
  11. محمد عبدالسلام فليته
  12. محمد ناصر أحمد العاطفي
  13. مبارك صالح المشن الزايدي
  14. يوسف عبدالله حسين الفيشي
  15. عبدالحكيم هاشم علي الخيواني
  16. سليم محمد نعمان مغلس
  17. حمود محمد عباد
  18. محمد ناصر قايد حسين البخيتي
  19. أحمد محمد يحيى حامد
  20. إبراهيم محمد محمد الديلمي
  21. محمود عبدالقادر الجنيد
  22. ضيف الله قاسم الشامي
  23. حسن محمد زيد
  24. طه أحمد المتوكل
  25. فارس محمد مناع
  26. أحمد عبدالله علي عقبات
  27. علي ناصر قرشه
  28. حسين حمود العزي
  29. عبدالإله محمد حجر
  30. فضل محمد محمد المطاع
  31. محسن صالح الحمزي
  32. عامر علي حسين عامر المراني
  33. علي علي القحوم
  34. حمزة بدر الدين الحوثي
  35. حزام محمد الأسد
  36. محمد محمد مفتاح
  37. عبدالله هاشم السياني
  38. محمد أحمد القبلي
  39. علي علي يحيى العماد
  40. محمد صالح مبخوت النعيمي
  41. سلطان أحمد عبدالرب السامعي
  42. علي حمود زيد الموشكي
  43. فيصل أحمد ناصر حيدر
  44. علي محمد أبو حليقة
  45. عبدالوهاب يحيى الدره
  46. نائف عبدالله صغير أبو خرفشه
  47. نبيه محسن أبو نشطان
  48. صادق عبدالله أبو شوارب
  49. حسين عبدالله مقبولي
  50. رشيد عبود أبو لحوم
  51. إدريس سعيد الشرجبي
  52. محمد محمد الزبيري
  53. نبيل عبدالله الوزير
  54. عاتق حسين عبار
  55. نجيب عبدالله العجي
  56. مسفر عبدالله النمير
  57. عبدالملك قاسم الثور
  58. أحمد محمد العليي
  59. أحمد صالح القنع
  60. عبدالله أحمد الكبسي
  61. غالب عبدالله مطلق
  62. محمد سعيد المشجري
  63. محمد محمد عبدالله الديلمي
  64. عبدالرحمن سالم ذيبان
  65. أحمد ناصر الظرافي
  66. طلال عبدالكريم عقلان
  67. محمد عبدالكريم أحمد الغماري
  68. عبدالرب صالح أحمد جرفان
  69. حسين محمد محسن الروحاني
  70. هلال عبده علي حسن الصوفي
  71. حسين ناجي هادي خيران
  72. عبدالله عيضه الرزامي
  73. عبدالباري عبدالرحمن الشميري
  74. يحيى شعلان الغبيسي
  75. محمد محمد غالب المقداد
  76. أحمد علي الحمزي
  77. صالح مسفر الشاعر
  78. عبدالقادر قاسم أحمد الشامي
  79. فواز حسن قائد نشوان
  80. عبدالواحد ناجي أبو راس
  81. يحيى عبدالله محمد الرزامي
  82. عبدالحافظ محمد أحمد علي السقاف
  83. أمين علي عبدالله البحر
  84. أمين خالد علي حميدان
  85. فارس مجاهد الحباري
  86. جهاد علي عنتر
  87. عبدالله يحيى الحسني
  88. عبداللطيف حمود يحيى المهدي
  89. محمد عبدالجليل قاسم أحمد الشامي
  90. جميل يحيى محمد زرعه
  91. محمد أحمد الكحلاني
  92. نجيب عبدالله ذمران
  93. محمد محمد قائد الحيمي
  94. يحيى سريع قاسم سريع
  95. علي صالح الآنسي
  96. محسن اسعد السقلدي
  97. منصور أحمد السعادي
  98. حمود أحمد صالح دهمش
  99. علي يحيى أحمد علي قرقر
  100. أحمد منصر العنسي
  101. علي عبدالله العاقل
  102. فؤاد عبدالله يحيى العماد
  103. زكريا محمد أحمد محمد المطاع
  104. عميد أحمد جابر ناجي المطري
  105. صالح علي ناصر الشامي
  106. أحمد عبدالله الشرفي
  107. محمد محمد صالح العظيمة
  108. عبدالرزاق علي علي عبدالله المؤيد
  109. عبدالولي محمد عبدالله الحوثي
  110. عبدالملك يحيى محمد الدره
  111. حمود حسان سنان محمد الحارثي
  112. أبوبكر يحيى عبدالعزيز الغزالي
  113. زيد علي بن علي الأكوع
  114. علي عبدالله الحمزي
  115. علي علي ضيف الله العريمي
  116. محمد علي الغفاري
  117. يحيى عباد الرويشان
  118. محمد أحمد الطالبي
  119. حسين صالح صبر
  120. منصور محسن أحمد معجير
  121. حميد علي الخراشي
  122. ناصر أحمد صبحان المحمدي
  123. محمد أحمد النزيلي
  124. محمد عباس قاسم عامر
  125. عابد عبدالله الجود
  126. عبدالولي عبده حسن الجابري
  127. حسين علي المقدشي
  128. أحمد صالح الهندي
  129. محمد علي القادري
  130. عبدالرزاق محمد إسماعيل المروني
  131. أحمد صالح علي القرن
  132. منصور عبدالله ناجي علي مرشد عوفان
  133. رضوان محمد صلاح
  134. طلال محمد ثابت العجل
  135. محمد علي سعيد
  136. عبدالله جميل الحاضري
  137. صلاح عبدالرحمن بجاش
  138. أحمد علي أحمد قاسم علي الماوري
  139. عبدالخالق محمد احمد الجنيد
  140. حمزة أبو طالب (أبو حمزة)
  141. زكريا حسن محمد حسن الشرفي
  142. عقيد علي سعيد الرزامي
  143. هادي زريب ناصر دغيش
  144. خالد علي حسين العندولي
  145. عبدالله عيضه مفرح العياني
  146. مجاهد حسين عيضه المطري
  147. إبراهيم محمد المتوكل
  148. عز بن صلاح مطهر دحوه
  149. محمد عبدالملك محمد إسماعيل المروني
  150. شرف علي الماوري
  151. علي عبدالرحمن يحيى العلفي
  152. أحمد علي ضيف الله جعفر
  153. أحمد عبدالله السياني
  154. قاسم محمد العياني
  155. أحمد محمد غيلان القحم
  156. محمد علي مهدي محسن حسين زهره
  157. محمد علي حسين دغيش
  158. حسين محمد هاشم
  159. يحيى أحمد ناصر جحاف
  160. هيثم منصور نمران
  161. محمد عبدالله سعيد
  162. جميل هزاع الجابري
  163. نبيل عبدالرحمن طارش أحمد عبادي
  164. محمد ناصر الفراصي
  165. سعيد مرشد علي سمان
  166. حامس مجاهد أحمد حميد الحباري
  167. علي عبدالله الصبري
  168. طه يحيى المحطوري
  169. عبدالرحمن حسين الجماعي
  170. محمد محمد سلبه
  171. علي عتيق العنسي
  172. إبراهيم محمد أحمد عبده الكحلاني
  173. وليد علي أحمد عبدالله أبو دنيا
  174. حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية)

وبراءة:

  1. إسماعيل إبراهيم أحمد الوزير
  2. عبدالله أحمد مجيديع
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