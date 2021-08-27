رونالدو يرغب في الرحيل .. تفاصيل

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، التقارير الصحفية التي سربت نية البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن اليوفي.

وأبلغ أليغري الصحفيين، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام إمبولي نهاية الأسبوع، أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل يوم الخميس.

وقال أليغري: "أخبرني كريستيانو بالأمس، أنه لم يعد ينوي اللعب مع يوفنتوس".

وتابع بقوله: "هذا هو السبب في أنه لن يتم ضمه إلى تشكيلة مباراة الغد، فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا التحدث عن إمبولي".

وكان الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وطلب من الإدارة بيعه.

وأكد رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "قرر كريستيانو رونالدو بالتأكيد مغادرة يوفنتوس وطلب من النادي الموافقة على رحيله".

وأضاف: "يعمل مانشستر سيتي أيضا على توفير المصروفات للمضي قدمًا في محاولة رسمية للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، ويمكن أن يغادر رحيم سترلينغ فريق مان سيتي".

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.