أردوغان يكشف عن الطلب التي تصر عليه حركة طالبان من تركيا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة "طالبان" عرضت على أنقرة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وذلك في أول محادثات رسمية بين الطرفين.
وصرح أردوغان اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول لدى مغادرته إلى البوسنة والهرسك: "لدى "طالبان" اقتراحات بشأن تشغيل مطار كابل، ولم نتخذ قرارا بخصوص هذه المسألة بعد".
وفي معرض تعليقه على احتمال إجرائه محادثات مع قادة "طالبان"، قال الرئيس التركي إن بلده لا يحتاج إلى طلب إذن أحد لإجراء اتصالات مع أي طرف.
وأكد أردوغان أن تركيا تواصل إجلاء عسكرييها من أفغانستان، مشددا على أن هذه العملية ستختتم في أسرع وقت.
وأدان الرئيس التركي الهجمات التي أودت أمس بأرواح عشرات الأشخاص في محيط مطار كابل، قائلا إن هذا الهجوم يظهر مدى خطورة تنظيم "داعش" في المنطقة والعالم.