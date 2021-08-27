فنانة تصدم جمهورها بسعر خيالي لأحد مقتنياتها الفارهة

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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صدمت الفنانة الأردنية هدى حمدان جمهورها بالسعر الخيالي لسيارتها الفارهة.

ونشرت الفنانة عبر إنستغرام فيديو لسيارتها البالغة تكلفتها نحو 325 ألف دولار أمريكي، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وعلقت هدى على الفيديو “شكراً شركة (ثري إكس) للسياحة والسفر على البنتلي تينن ما شاء الله… شيلاء سبت اذا انتِ جتك “رولز رويس” فأنا جتني “بنتلي بنتايغا” ورح اسمحلك تركبي جنبي وآخدك فيها كم لفّة”.

يذكر أن هدى حمدان هي ممثلة وإعلامية أردنية بدأت مشوارها كمذيعة في التلفزيون عبر برنامج “الهوا هوايا”، قبل أن تقدم العديد من البرامج الأخرى التي لاقت شهرة واسعة. كما شاركت هدى في أدوار بطولة في أعمال فنية خليجية.