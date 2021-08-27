غارة دقيقة لمقاتلات التحالف تحصد أكثر من 20 حوثياً

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب، مقتل أكثر من 20 مسلحا من الحوثيين في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.
وبحسب موقع الجيش "سبتمر نت"، فإن "غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعاً للمليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".
وأضاف أن الغارات الجوية اسفرت عن مقتل جميع العناصر المتواجدة في المكان" الذين يزيد عددهم عن 20 حوثيا".
وأفاد بأن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير عربة مدرعة ودوريات تابعة للمليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.