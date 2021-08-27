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مع استمرار تدهور العملة.. بريطانيا تدعو الحكومة إلى تعزيز إدارة الأموال العامة وتحسين الشفافية

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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دعا السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، الحكومة الشرعية إلى تعزيز إدارة الأموال العامة وتحسين الشفافية، مؤكداً تركيز بلاده على دعم اقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال في حسابه على تويتر، أن اجتماعاته مع اليمنيين والشركاء الدوليين تركز على الاقتصاد باعتباره المشكلة الرئيسية، ولهذا السبب نساند الاقتصاد اليمني.

وأضاف: "هذا يعني القيام بجهود لاستقرار الريال اليمني، وإنعاش الاقتصاد في كل أنحاء البلاد".

واستدرك: "المساعدات الدولية ليست كافية، لذلك نشجع الحكومة اليمنية لتعزيز إدارة الأموال العامة، وتحسين الشفافية".

وتابع: "الشفافية والحكم الرشيد ضروريان لمستقبل اليمن".

وتعاني مناطق الحكومة الشرعية من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية، حيث وصل سعر الريال إلى مستوى قياسي بتجاوزه عتبة الألف ريال مقابل الدولار الواحد في أكبر عملية انهيار يشهدها في تاريخه.

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