لاجئو أفغانستان يتدفقون على مباني كأس العالم بقطر

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قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، إن قطر تسعى بكل إمكانياتها لاستيعاب المدنيين مع وصول المزيد من الأشخاص من أفغانستان.
وأضافت في مداخلة تلفزيونية أن بلادها سهّلت الإجلاء الآمن لأكثر من 40 ألفًا ولا تزال وسيطًا موثوقًا به في هذا النزاع.
وقالت: "لم نتوقع هذا العدد من الرضع والأطفال والنساء الحوامل ونحاول التعامل مع الوضع. كان الجميع يتحدث عن جدول زمني قد يستمر لأسابيع أو شهور، ولكن بعد ذلك بين عشية وضحاها تفاجأ الجميع بأن ما حدث قد حدث وعلينا التعامل مع الموقف".
وشددت على أن الدوحة تعمل على تقديم الحاجات الضرورية للقادمين كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم قبل التحول الى البلدان التي ستستقبلهم، موضحة أن الدوحة تحاول استيعاب الوضع الإنساني وتخصص أحد مباني كأس العالم لاستقبال القادمين.
وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول، إلى 110 أشخاص.
وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأمريكية المركزية، كينيث ماكنزي أن 12 عسكرياً أمريكياً قتلوا وجرح 15 آخرون، في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في محيط مطار كابول. كما تسبب الحادث بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان، لم تعرف أعدادهم حتى الآن. ومن جانبها، أدانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) تنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في منطقة، قالت، إنها خاضعة لإشراف الجيش الأمريكي.