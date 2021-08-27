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نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم تعرف عليها

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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سحبت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون ورينجرز وسبارتا براغ وبروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو وأيندهوفن وريال سوسيداد وستورم جراتز.

المجموعة الثالثة: نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وراسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس وإينتراخت فرانكفورت وفناربخشه ورويال أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو ولوكوموتيف موسكو وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا ورد ستار بلغراد ولودوجوريتس وميتيلاند.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن وسيلتيك وريال بيتيس وفرنكفاروش.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب وجنك ووست هام يونايتد ورابيد فيينا.

وتبدأ المباريات في 16 سبتمبر المقبل.

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