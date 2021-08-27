نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم تعرف عليها

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سحبت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
المجموعة الأولى: أولمبيك ليون ورينجرز وسبارتا براغ وبروندبي.
المجموعة الثانية: موناكو وأيندهوفن وريال سوسيداد وستورم جراتز.
المجموعة الثالثة: نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وراسو.
المجموعة الرابعة: أولمبياكوس وإينتراخت فرانكفورت وفناربخشه ورويال أنتويرب.
المجموعة الخامسة: لاتسيو ولوكوموتيف موسكو وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي.
المجموعة السادسة: براغا ورد ستار بلغراد ولودوجوريتس وميتيلاند.
المجموعة السابعة: باير ليفركوزن وسيلتيك وريال بيتيس وفرنكفاروش.
المجموعة الثامنة: دينامو زغرب وجنك ووست هام يونايتد ورابيد فيينا.
وتبدأ المباريات في 16 سبتمبر المقبل.