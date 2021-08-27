حشود وتعزيزات عسكرية كبيرة تقع ضحية عدة غارات لطائرات التحالف.. تفاصيل الإدارة الأمريكية تحذر السعودية بعد توقيع بن سلمان اتفاقات عسكرية مع روسيا لم يمض عليها 72 ساعة شركة النفط في عدن توضح حقيقة بيعها بنزين مغشوش وترد على شكاوي وصفتها بالكيدية (بيان) الموت يفجع الأسرة الحاكمة في الكويت والملك سلمان اول المواسين ناطق القوات المسلحة يستعرض نتائج المعارك خلال الأيام الماضية ويعلق على احكام الإعدام بحق قيادات جماعة الحوثي ما هي ولاية خراسان فرع تنظيم داعش في أفغانستان؟ أبرز ما بحثه آل جابر مع البركاني بشأن اليمن ناج من انفجار كابل يرى يوم القيامة وداعش تكشف عن اسم وصورة الانتحاري أكثر من 200 قتيل ومصاب في انفجار مطار كابل المزدوج وداعش تتبنى من ساحة المسجد النبوي.. فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب