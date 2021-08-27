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حشود وتعزيزات عسكرية كبيرة تقع ضحية عدة غارات لطائرات التحالف.. تفاصيل

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب
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 لقي أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الغارات استهدفت تجمعاً للمليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكداً مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها عن 20 مسلحاً.

مضيفاً أن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للمليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة

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