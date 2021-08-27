ناطق القوات المسلحة يستعرض نتائج المعارك خلال الأيام الماضية ويعلق على احكام الإعدام بحق قيادات جماعة الحوثي

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية.. معتبراً الحكم القضائي بإعدام قيادات عصابة الانقلاب خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو هزيمة المشروع الانقلابي في بلادنا.

جاء ذلك في إيجاز صحفي اليوم الجمعة، استعرض فيه نتائج معارك الأيام الماضية، التي يخوضها الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، إضافة إلى استعراض جرائمها وانتهاكاتها المستمرة على المدنيين.. مرحباً بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية بمأرب الذي قضى بإعدام زعيم المليشيا و173 من مساعديه.

وقال العميد مجلي إن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهتي مراد و رحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلو متر خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على الهيئات الهامة والحاكمة والاستراتيجية.. مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنت من تحرير جبال وتلال استراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على المليشيات الحوثية.

وأضاف "المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير عددٍ من المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل والمدفعية، كما استعادت قواتنا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وأفاد بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.. مؤكداً أن عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في "الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات والتسللات للمليشيات الحوثية" مما أدت إلى تحقيق أهدافها وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وأشار إلى العمليات الأخرى الناجحة والدقيقة، التي ينفذها الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني.. مشيراً إلى أنها استهدفت المعدات والأسلحة والمدرعات والاطقم القتالية التابعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وتابع بأن قوات الجيش تنفذ وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية هجمات نوعية حررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف.. مشيراً إلى أن العمليات الهجومية المتواصلة أسفرت عن خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة المتنوعة وسقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وقال ناطق القوات المسلحة بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات إغارة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف أسفرت تلك الأعمال القتالية عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.. مضيفاً "نفذ الطيران المقاتل عدة غارات جوية استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية".

ولفت إلى أن الجيش الوطني في تعز، صد تسللات وهجمات نفذتها المليشيات الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز.. مؤكداً تمكن قوات الجيش من إلحاق الخسائر الفادحة في أرواح وعتاد تلك المليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني في مقبنة، نفذت عدة كمائن لعناصر المليشيات الحوثية التي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة الطوير بمحيط مديرية مقبنة وتم استهدافها وتكبيدها خسائر في الأرواح والمعدات.

وذّكر العميد مجلي في إيجازه بأبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي بموجبها أصدرت المحكمة العسكرية حكماً قضائياً، قضى بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام.

كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع"، وكذا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى. فيما قضت بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.

كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب"، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.

وقال ناطق الجيش إن المليشيات الحوثية مازالت تمارس أعمالها الإرهابية، وبصورة متعمدة وممنهجة، في استهداف الأعيان المدنية وفي مقدمتها مطار عدن الدولي أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع والاستمرار في استهداف المدنيين والنازحين، في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية.

وتابع "قصفها وقنصها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة مازال مستمراً على المدنيين في محافظتي الحديدة، وتعز، حيث نتج عن ذلك إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء وهي أعمال مدانة ترقى إلى جرائم حرب، كما أن المليشيات الحوثية تواصل استهداف المدنيين والاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة بصورة متعمدة".

ولفت أن المليشيا الإرهابية حولت اليمن إلى حقل الغام، حيث قامت بزرع أكثر من مليوني لغم في مناطق مختلفة أثرت على الأرض والإنسان والاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى أنها زرعت مئـــات الألغام البحرية حيث أثرت سلباً على خطوط الملاحة البحرية وسكان المناطق الساحلية وأعمال الصيد.

وقال إنها تتعمد في انتهاك حقوق أطفال اليمن بتغيير معتقداتهم وتجنيدهم والزج بهم في معارك خاسرة ضد الشعب والوطن، إضافة إلى ممارسة الاختطاف والاخفاء والقسري للمواطنين المناوئين لهم.

وأشار إلى أن ممارسات المليشيا في انتهاك حقوق المرأة بالاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي مستمرة، كما أنها تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات لتدمير العقول والأجسام، وإرسال الخلايا التخريبية الى المناطق المحررة للقيام بأعمال إرهابية تخريبية واقلاق الأمن والسكينة العامة.

وجدد العميد الركن مجلي دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه هذه الجرائم الإنسانية التي تمارسها بحق المدنيين والنازحين.. لافتاً إلى أنها أعمال إرهابية ترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.