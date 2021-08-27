أبرز ما بحثه آل جابر مع البركاني بشأن اليمن

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التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مع رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في الرياض.
وبحث اللقاء مستجدات الملف اليمني واستمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية في القبول بوقف إطلاق النار.
وقالت السفارة السعودية في اليمن، عبر تدوينة على حسابها بتويتر إن آل جابر والبركاني تطرقا إلى مجالات مختلفة في الملف اليمني، وفي القلب منها آليات تحقيق السلام وإيقاف اطلاق النار الذي تصر مليشيا الحوثي الإرهابية في رفضه وتجنح إلى التصعيد.