أبرز ما بحثه آل جابر مع البركاني بشأن اليمن

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 674

التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مع رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في الرياض.

وبحث اللقاء مستجدات الملف اليمني واستمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية في القبول بوقف إطلاق النار.

وقالت السفارة السعودية في اليمن، عبر تدوينة على حسابها بتويتر إن آل جابر والبركاني تطرقا إلى مجالات مختلفة في الملف اليمني، وفي القلب منها آليات تحقيق السلام وإيقاف اطلاق النار الذي تصر مليشيا الحوثي الإرهابية في رفضه وتجنح إلى التصعيد.