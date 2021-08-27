ناج من انفجار كابل يرى يوم القيامة وداعش تكشف عن اسم وصورة الانتحاري أكثر من 200 قتيل ومصاب في انفجار مطار كابل المزدوج وداعش تتبنى من ساحة المسجد النبوي.. فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب سيناريو هجوم كابل ..انتحاري تخفى بين الحشود ليقترب من الجنود تفاصيل داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابل وواشنطن تتوعد برد توتر وتطورات خطيرة ...المغرب تغلق سفارتها في الجزائر بعداشتداد الحرب الإعلامية بين البلدين منظمة ميون لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للأمم المتحدة لإجراء حل سريع وعاجلة بشأن تجنيد الأطفال في مناطق المليشيات الحوثية عادات خاطئة تؤثر سلباً على كفاءة وعمر بطارية الهواتف "رويترز" تكشف حقائق عن تنظيم "داعش" في أفغانستان فضيحة مدوية.. حبس أحد نجوم مانشستر سيتي لاتهامه باغتصاب ثلاث فتيات
كشف موظف سابق في مجموعة تطوير دولية كان لديه تأشيرة هجرة خاصة للولايات المتحدة وكان شاهدا على التفجيرات الانتحارية في محيط مطار كابل أن ما شاهده هو سيناريو يوم القيامة. وقال إنه انضم إلى آلاف الأشخاص حول المطار على أمل إخلاء البوابات والصعود إلى إحدى الرحلات الجوية التي تدخل وتخرج في الأيام الأخيرة.
وكان في قائمة الانتظار بالقرب من بوابة المطار لمدة 10 ساعات تقريبًا عندما وقع انفجار قوي نحو الساعة 5 مساءً. ويضيف "كان الأمر كما لو أن أحدهم سحب الأرض من تحت قدمي"، مضيفا: "للحظة ، ظننت أن طبلة أذني قد انفجرت وفقدت حاسة السمع. رأيت جثثًا وأجزاء من الجثث تتطاير في الهواء ورأيت جثثا متناثرة في موقع الانفجار". وتابع "ليس من الممكن رؤية يوم القيامة في هذه الحياة، لكنني اليوم رأيت يوم القيام ، وشاهدته بأم عيني".
وتعرضت كابل لهجمات انتحارية متكررة خلال 20 عامًا منذ طرد طالبان من السلطة لأول مرة، واعتاد سكان المدينة على قيام الشرطة وفرق الأمن بإغلاق مواقع الانفجار ونقل القتلى والجرحى.
واليوم، بينما تم إسعاف الجرحى أو نقلهم بعربات يد أصيب الناجون بالصدمة حيث كانوا يتعثرون بجثث العشرات الملطخة بالدماء التي ألقي بها في حفرة الصرف الصحي.
وقال الشاهد: "اليوم لم يكن هناك من يتعامل مع القضية ونقل الجثث والجرحى إلى المستشفى أو نقلهم بعيدًا عن أنظار الجمهور.. وكانت الجثث والجرحى ملقاة على الطريق وفي قناة الصرف الصحي. والقليل من الماء المتدفق فيها تحول إلى دم".
هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، وفق مسؤولين أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية إن المئات من عناصر تنظيم داعش ينتشرون قرب مطار كابل.
البنتاغون أعلن مقتل 13 جنديا أميركيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشّحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن انتحاريين من داعش نفذا هجوم مطار كابل الذي
وكشف تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول عن واحد من تفجيري مطار كابل اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أميركياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.
وكان تنظيم داعش - خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.
وجاء في بيان تنظيم داعش - خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته وكالة "أعماق"، أن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغري".
كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغري".
وقالت "أعماق"، في بيان صدر الخميس، إن "مقاتلها" استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية".