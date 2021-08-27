تفاصيل داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابل وواشنطن تتوعد برد

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أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن 13 عسكرياً أميركياً قتلوا وجرح 15 آخرون في هجوم مطار كابل، اليوم (الخميس).
وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي أن «عدداً من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم الذي أعلن (تنظيم داعش) الإرهابي مسؤوليته عنه».
وقال ماكنزي: «نواصل تنفيذ مهمتنا الأولى، وهي إخراج أكبر عدد من الأشخاص من أفغانستان»، مضيفاً أن «تنظيم (داعش) لن يثنينا عن إنجاز هذه المهمة».
وتوعد التنظيم بالرد على الهجوم وقال: «نعمل بجهد كبير لنحدد من المسؤول ومن الأشخاص المرتبطين بهذا الهجوم الجبان ونحن مستعدون للتحرك ضده»، مضيفا ان القوات الأميركية «جاهزة ومستعدة لمواجهة» أي هجمات أخرى.
وقد أعلن تنظيم «داعش» عبر وكالة الأنباء «أعماق» التابعة له مسؤوليته عن الهجوم. وقال إن «عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف القوات الأميركية والمتعاقدين المتعاونين معهم بتفجير استشهادي في العاصمة كابل».
ونقلت الوكالة عما سمتها مصادر عسكرية قولها إن «مقاتلا من التنظيم تمكن من اختراق كل التحصينات الأمنية واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأميركي عند مخيم باران قرب مطار كابل، وفجّر حزامه الناسف وسطهم، مما أسفر عن سقوط نحو 60 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بينهم عناصر من طالبان