تفاصيل داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابل وواشنطن تتوعد برد توتر وتطورات خطيرة ...المغرب تغلق سفارتها في الجزائر بعداشتداد الحرب الإعلامية بين البلدين منظمة ميون لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للأمم المتحدة لإجراء حل سريع وعاجلة بشأن تجنيد الأطفال في مناطق المليشيات الحوثية عادات خاطئة تؤثر سلباً على كفاءة وعمر بطارية الهواتف "رويترز" تكشف حقائق عن تنظيم "داعش" في أفغانستان فضيحة مدوية.. حبس أحد نجوم مانشستر سيتي لاتهامه باغتصاب ثلاث فتيات السعودية تشتري أغلى دواء بالعالم وتهدية لابنة مواطن فنانة سعودية شهيرة تعلن ارتداءها الحجاب وزارة الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن التفجيرات بـمطار كابل في أفغانستان رئيس الوزراء يبلغ السفير البريطاني عن المهمة الحقيقية للمبعوث الدولي الجديد
وجهت منظمة ميون لحقوق الإنسان دعوة لمسؤول في الأمم المتحدة لإجراء تقييم في اليمن هي الثانية من نوعها خلال أغسطس الجاري.
وجددت "ميون" اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 دعوتها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فيرجينيا غامبا، إلى إجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في اليمن.
وكانت المنظمة دعت في الثامن من أغسطس الجاري الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى زيارة اليمن.
جاء ذلك في توصيات تقريرها الحقوقي الأول "أطفال لا بنادق" مطالبة المسؤول الأممي بإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا.
من جهة أخرى، رحبت المنظمة في وقت سابق اليوم بإبداء وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ حيال استمرار انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال في اليمن.
ونوهت المنظمة في بيان مقتضب على منصة تويتر بإشارة الخارجية الأمريكية بشكل خاص إلى التقارير التي تحدثت عن تجنيد الحوثيين للأطفال في معسكرات التدريب.