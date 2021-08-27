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عادات خاطئة تؤثر سلباً على كفاءة وعمر بطارية الهواتف

الجمعة 27 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي عدداً من العادات الخاطئة التي تؤثر سلباُ على عمر وكفاءة بطارية الهواتف والأجهزة الذكية.

 

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن من بين هذه العادات تشغيل الإضاءة العالية باستمرار، وعدم تفعيل الوضع الليلي.

 

وأضاف أن الانتظار حتى يصل شحن البطارية إلى نسبة أقل من 10% باستمرار يعد من العادات الخاطئة ، وكذلك استخدام الشواحن والأسلاك غير الأصلية التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز بسبب الجو الحار أو أثناء الشحن.

 
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